Konya'da 50 yıl kesinleşmiş hapis cezalı suç makinesi hırsız yakalandı - Son Dakika

Konya'da 50 yıl kesinleşmiş hapis cezalı suç makinesi hırsız yakalandı

KONYA - Konya'da 17 aranması bulunan ve hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin 5 ay süren takibinin ardından yakalandı. Tutuklanan şahsın, 16 ayrı hırsızlık olayının da faili olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlı suçlarından 17 aranması ve hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın yakalanmasına yönelik 5 ay fiziki takip sürdüren polis ekipleri, R.B.'nin Konya ve bağlantılı illerde belirli bir ikamet adresinin olmadığını, metruk binalarda kaldığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda vatandaşların evlerinden yıllarca yaptığı birikimleri, paralarını, altınlarını ve elektronik eşyalarını çalarak birçok suç kaydına imza atan R.B.'nin 16 suçun da faili olduğu belirlendi.

Balkondan atladı kovalamaca sonucu yakalandı

Polis ekipleri, yaptıkları fiziki takip neticesinde R.B.'nin dün akşam saatlerinde Erler Mahallesinde bulunan ailesine ait eve geldiğini saptadı. Bunun üzerine eve operasyon düzenlenen polis ekipleri, balkondan atlayarak kaçmaya çalışan R.B.'yi yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı. Bu sırada evde bulunan R.B.'nın kardeşi K.B.'nin de polis ekiplerine saldırması üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Polis merkezi amirliğine götürülen 2 kardeşe görevli memura mukavemet, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından işlem yapıldı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından suç makinesi olan ve 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.