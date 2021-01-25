Konya'da 53 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da 53 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
25.01.2021 22:49
Konya'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.
Konya'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na aykırı suçlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Meram ilçesinde bir kişinin evinde arama yaptı.
Aramada ele geçirilen 53 gümrük kaçağı cep telefonuna el konuldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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