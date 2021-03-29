Konya'da "57. Kütüphane Haftası" dolayısıyla sergi açıldı - Son Dakika

Konya'da "57. Kütüphane Haftası" dolayısıyla, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Konyalı yazarların kitaplarından oluşan kitap sergisi ile yerel basında yayımlanmış eski gazetelerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşen açılışta, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl belirlenen "pandemi döneminde kütüphanecilik, yayıncılık" gibi başlıklarla Kütüphane Haftası'nın kutlanacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce geniş katılımlı etkinlikler yapıldığını anımsatan Yarar, "Vatandaşların hatırlaması amacıyla bu yıl kentte yayımlanan gazete ve kitaplardan oluşan butik sergi açtık." diye konuştu.

Yarar, kütüphanelerin, çağlar boyu insanların sözlü ifadelerini kayıtlara geçirdiği kitap, dergi ve gazeteleri bulundurduğu ana mekanların başında geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Konya İl Halk Kütüphanesi de bu bağlamlarda Türkiye'nin önde gelen kütüphanelerindendir. 2011'den bu yana salgının olmadığı yıllarda en çok okuyucusu bulunan kütüphane olma vasfını taşımaktaydı. İnşallah salgından sonra kütüphanemizin cıvıl cıvıl eski günlerdeki gibi geniş kitlelere hizmet vereceğini ümit ediyorum."

Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen sergi açılışına, Konya Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar da katıldı. Stantları gezen Vali Yardımcısı Bekarlar, Yarar'dan bilgi aldı.