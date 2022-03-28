Konya'da 58. Kütüphane Haftası kutlanıyor - Son Dakika
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Konya'da 58. Kütüphane Haftası kutlanıyor

28.03.2022 11:53
Konya'da 58. Kütüphane Haftası kutlanıyor

Ülke genelinde "Kütüphanede hayat var" sloganıyla kutlanmaya başlanan 58. Kütüphane Haftası, Konya'da da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Ülke genelinde "Kütüphanede hayat var" sloganıyla kutlanmaya başlanan 58. Kütüphane Haftası, Konya'da da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Konya'daki ilk program, İl Halk Kütüphanesi'nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, haftanın bu seneki temasının "Kütüphanede hayat var" olduğunu anımsatarak, "Şehrimizde düzenlenen 58. Kütüphane Haftası etkinliklerinde, Konyalı ve Konya'da yaşayan yazarların kitap sergileri, gezici kütüphane okuyucu buluşmaları, yazar imza günleri, söyleşiler, konferanslar, çocuklar için çizgi sinema film gösterileri yer alacaktır." dedi.

Yarar, konuşmasının devamında, Kur'an-ı Kerim'in insanı, ilk emri "oku" ile başlayan bir hayata yönelttiğini ifade ederek, bu seneki "Kütüphanede hayat var" sloganının seçilmesinin amacının Kur'an-ı Kerim'in insanlara yüklediği bu yükü hatırlatmak olduğunu söyledi.

Etkinlik daha sonra Meram Niyazi Usta İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı kısa gösteri ve müzik dinletisi ile devam etti.

Programın sonunda Konya'da en fazla kitap okuyan kütüphane ziyaretçilerine plaket verildi.

Düzenlenen programa, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

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Kütüphane Haftası, Togo Cumhuriyeti, Kitap, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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