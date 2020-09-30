'Konya'da 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar var' - Son Dakika

JEOLOJİ Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık , son dönemde Konya'da meydana gelen depremlerin birbirinden farklı eğim atımlı normal faylar üzerinde olduğunu söyledi. Arık, "Konya çevresinde aktif faylar olduğu biliniyor. Akşehir fayı, Ilgın fayı, Tuz Gölü fayı tek başına kırıldıkları zaman 6.0- 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar" dedi.

Konya'nın Emirgazi, Ereğli, Ilgın ve Tuzlukçu ilçelerinde son günlerde 4.0 ile 3.8 büyüklüğünde ve sonrasında meydana gelen artçı depremler, halkı tedirgin etti. Depremler nedeniyle bazı evlerde hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanan olmadı. Bölgedeki depremlerin birbirinden farklı faylar üzerinde olduğunu belirten Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Fetullah Arık, şunları söyledi: