Konya'da 6 kişinin yaşadığı 2 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Kararın ardından evler giriş ve çıkışlara kapatıldı. Vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek gurubunun karşılayacağı bildirildi.

Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için alınan karantina kararının 14 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

İlçeye bağlı Yığar Mahallesi'nde 6 kişide tespit edilen pozitif vaka sonucu Yunak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu kişilerin yaşadığı 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı.

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