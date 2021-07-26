Konya'da 6 yaşındaki çocuğa çarpan otomobil sürücüsü kaçtı - Son Dakika

Konya'da 6 yaşındaki çocuğa çarpan otomobil sürücüsü kaçtı

Konya'nın Kulu ilçesinde ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü kaçarak kayıplara karıştı. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Olof Palme Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu 6 yaşındaki İyed El İsa'ya, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Kaza sonrası çocuk yaralanırken, otomobilin sürücüsü kaza yerinden aracıyla kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kaçan sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı. - KONYA

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