Konya'da 627 kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da bir ev ile araçta yapılan aramada, 627 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında aldıkları ihbar doğrultusunda, Selçuklu ilçesindeki bir eve baskın düzenledi.

Polis ekipleri, evde ve bir araçta yaptıkları aramada, cinsel uyarıcı etkinliğine sahip 627 gümrük kaçağı ilaç buldu.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.