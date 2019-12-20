Konya'da 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

Konya'daki kaçak akaryakıt operasyonunda, plastik tanklara konulmuş 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Konya'da 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Konya'daki kaçak akaryakıt operasyonunda, plastik tanklara konulmuş 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesindeki boş bir arazide, içerisi sıvı maddeyle dolu olan plastik tankların olduğu yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, plastik tankların içerisindeki sıvının kaçak akaryakıt olabileceğini değerlendirerek incelemelerde bulundu.

Polis, yaptığı inceleme ve ölçüm sonucu, 56 plastik tank içerisine konulan maddenin kaçak akaryakıt olduğunu belirledi.

Ekipler, 63 bin 300 litre kaçak akaryakıta el koyarken, bir kişi de gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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