Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da 65 üstü vatandaşlar evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor - Son Dakika
Konya'da 65 üstü vatandaşlar evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor
6 saat önce
Konya'da 65 üstü vatandaşlar evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor Konya'da İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 üzerinde olan vatandaşların evlerinden çıkmalarına yönelik getirilen sınırlandırmaya uymayanlar polis ekipleri tarafından evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor.
Konya'da 65 üstü vatandaşlar evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor
KONYA - Konya'da İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 üzerinde olan vatandaşların evlerinden çıkmalarına yönelik getirilen sınırlandırmaya uymayanlar polis ekipleri tarafından evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor.
İçişleri Bakanlığının getirdiği koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 üzerinde olan vatandaşlar polis ekipleri tarafından evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor. Ekip arabalarından da megafonla vatandaşlar anonslarla uyarılıyor. Uyarılara uymayan vatandaşlar hakkında Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatılıyor. Denetimlerde kalabalık oluşan ortamlar da ekipler tarafından boşaltılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:48 Kaynak: İHA
Son Dakika Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi