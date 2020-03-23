Konya'da 65 üstü vatandaşlar evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 65 üstü vatandaşlar evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor - Son Dakika

Konya'da 65 üstü vatandaşlar evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor

6 saat önce

Konya'da 65 üstü vatandaşlar evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor Konya'da İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 üzerinde olan vatandaşların evlerinden çıkmalarına yönelik getirilen sınırlandırmaya uymayanlar polis ekipleri tarafından evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor.

Konya'da 65 üstü vatandaşlar evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor

KONYA - Konya'da İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 üzerinde olan vatandaşların evlerinden çıkmalarına yönelik getirilen sınırlandırmaya uymayanlar polis ekipleri tarafından evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor.

İçişleri Bakanlığının getirdiği koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 üzerinde olan vatandaşlar polis ekipleri tarafından evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor. Ekip arabalarından da megafonla vatandaşlar anonslarla uyarılıyor. Uyarılara uymayan vatandaşlar hakkında Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatılıyor. Denetimlerde kalabalık oluşan ortamlar da ekipler tarafından boşaltılıyor.

Konya'da 65 üstü vatandaşlar evlerine dönmeleri konusunda uyarılıyor

Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:48 Kaynak: İHA

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