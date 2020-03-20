Konya'da 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı durduruldu - Son Dakika

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Konya'da 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı durduruldu
6 saat önce
Konya'da 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz toplu ulaşım kullanımının durdurulduğu bildirildi.
Konya'da 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz toplu ulaşım kullanımının durdurulduğu bildirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 65 yaş üstü hemşehrilerimizin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı tedbir amaçlı geçici olarak durdurulmuştur" denildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:05 Kaynak: İHA
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