Konya'da 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı durduruldu - Son Dakika

Konya'da 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz toplu ulaşım kullanımının durdurulduğu bildirildi.



Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 65 yaş üstü hemşehrilerimizin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı tedbir amaçlı geçici olarak durdurulmuştur" denildi. - KONYA