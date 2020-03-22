Konya'da 65 yaş üstü yasağına kısmen uyuldu - Son Dakika
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Konya'da 65 yaş üstü yasağına kısmen uyuldu

6 saat önce

Konya'da 65 yaş üstü yasağına kısmen uyulduKONYA'da çoğunlukla park ve bahçelerde oturan 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağına kısmen uyduğu görüldü.

Konya'da 65 yaş üstü yasağına kısmen uyuldu

KONYA'da çoğunlukla park ve bahçelerde oturan 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağına kısmen uyduğu görüldü. Alışverişin yapıldığı bölgelerde ise aralarında 65 yaş üstü kişilerinde olduğu kalabalığın olması dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ile bazı kronik rahatsızlıkları bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Bununla birlikte lokanta ve pastanelerde kapatıldı. Konya'da ise pazar günü olmasına rağmen park ve bahçelerde hem 65 yaş üstü yasağına, hem de yoğunluk olmaması konusunda kısmen uyulduğu görüldü. Alışverişin yapıldığı bölgelerde ise aralarında 65 yaş üstü kişilerinde olduğu kalabalığın olması dikkat çekti. Lokantalarda yasağa uyup sadece paket servis yapmak için iş yerlerini açtı. Polis ekipleri ise gelen ihbarlar üzerine, sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindeki kişileri uyarıp, evlerine dönmeleri için ikna etti. Hacı Mehmet Toker (65), "İhtiyaçlarımı almak için otobüsle geldim. Alışveriş yaptıktan sonra evime geri gideceğim. Emir gelene kadarda evden çıkmayacağız. Kurullara ayılmasına tavsiye ediyorum." dedi. Üniversiteye hazırlanan ve eksik not ve testlerini almak için parkta buluşan bir grup genç ise 1 metre aralıklarla oturup, test notlarını paylaştı. Ömer Faruk (19), "Aslında hiç çıkmamamız gerekiyor. Üniversiteye hazırlandığımız için maalesef çıkmak zorunda kaldık. Kitap ve test eksiklilerimiz vardı, onları tamamlamak amacıyla çıkmak zorunda kaldık. Bizde bunu en az hasarla halletmeye çalıştık. O yüzden 1'er metre arayla oturup, testlerimizi paylaşacağız. Sonra da evlerimize gidip, kendimizi izole edeceğiz. Yanımızda da sürekli kolonya taşıyoruz." dedi. Aslı Çimen (19), "Virüs olduğundan sevdiklerimizi düşündüğümüz, belki biz genciz diye bulaşmak ama yine de için maskemi taktım. 1'er metre mesafe koydum. Mecbur olduğum için çıktım. Ailemde 65 yaş üstü yoktu ama bazı sokaklarda yaşlı insan olduğunu gördüm. Aslında otobüste olmasam durup, ihbar ederdim." dedi.

Konya'da 65 yaş üstü yasağına kısmen uyuldu

İçişleri Bakanlığı, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:57 Kaynak: DHA

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