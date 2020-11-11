Konya'da 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı - Son Dakika

Konya'da 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı

11.11.2020 23:06
Konya'da 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı, System.String[]

KONYA'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 65 yaş ve üstü kişilere saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

KONYA'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 65 yaş ve üstü kişilere saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Koronavirüsün vakalarının yurt genelinde artmasının ardından Konya'ya da bazı kısıtlama kararları alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, sigara kısıtlamanın yanı sıra 65 yaş ve üstü kişilerede sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kurul tarafından yapılan açıklamada, "Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren her ilçe kaymakamlığınca belirlenecek, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), insan yoğunluğu olan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme kısıtlaması getirilmesine,65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine, Alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.


Konya'da 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı

Sigara, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı - Son Dakika


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