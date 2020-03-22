Konya'da, 65 yaş yasağına uymayan 2 kişiye para cezası - Son Dakika

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Konya'da, 65 yaş yasağına uymayan 2 kişiye para cezası
6 saat önce
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye, 3 bin 150'şer liralık para cezası uygulandı.
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye, 3 bin 150'şer liralık para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği, 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı genelgesine, Ereğli'de uymayanlar tespit edildi. İlçede yasağı ihlal eden, ismi açıklanmayan 2 kişiye, 3 bin 150'şer liralık para cezası kesildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:09 Kaynak: DHA
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