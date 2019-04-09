Konya'da 7 Adet Glock Marka Silah Kaçak Yolla Satılırken Ele Geçirildi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde usulsüz yollarla silah satışı yapılacağı bilgisini üzerine operasyon yapan jandarma, iki araçta yaptığı aramada 7 adet glock marka tabanca, 16 adet tabanca şarjörü ve 19 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:51 Kaynak: İHA
'nın Beyşehir
ilçesinde usulsüz yollarla silah satışı yapılacağı bilgisini üzerine operasyon yapan jandarma, iki araçta yaptığı aramada 7 adet glock marka tabanca, 16 adet tabanca şarjörü ve 19 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, Beyşehir ilçesi Üzüm Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir silah fabrikasının sahibi H.Y.'nin usulsüz yollarla silah satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından jandarma ekipleri, H.B.'nin silahları satmak için A.D. ve F.P. ile Üçpınar
Mahallesi'nde buluştuğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen jandarma, şüphelilere ait iki araçta yaptığı aramada 7 adet glock marka tabanca, 16 adet tabanca şarjörü, 19 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili silah fabrikası sahibi H.B. ile silahları almak isteyen A.D. ve F.P. gözaltına alındı. Ele geçirilen silah ve malzemeler muhafaza altına alındı. Silah satışı yapan H.Y.'nin ev ve iş yerinde de Cumhuriyet Savcısının talimatı ile arama yapılacağı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
(İHA)
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