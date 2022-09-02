Konya'da evlerden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da evlerden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı

02.09.2022 15:18
Konya'da evlerden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı

Konya'da 7 farklı evden 3 bin lira değerinde ayakkabı ayakkabı çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Konya'da 7 farklı evden 3 bin lira değerinde ayakkabı ayakkabı çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ve Karatay ilçelerinde ayakkabı hırsızlığı ihbarlarını değerlendiren polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 7 farklı adresten toplanan delil ve ifadelerden yola çıkan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, adreslerden 3 bin lira değerinde ayakkabı çalan şahsın C.K. olduğunu belirledi. Şahsın bulunduğu adrese polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Şüpheli C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli C.K. adliyeye sevk edildi. - KONYA

YORUMLAR
500
Konya'da evlerden ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Konya'da evlerden ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Konya'da damlama sulamayla kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı Konya'da damlama sulamayla kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da evlerden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:31:46. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da evlerden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement