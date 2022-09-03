Konya'da evlerden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Konya'da evlerden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı

03.09.2022 01:03
Konya'da evlerden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı

Konya'da 7 farklı evden 3 bin lira değerinde ayakkabı ayakkabı çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Konya'da 7 farklı evden 3 bin lira değerinde ayakkabı ayakkabı çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ve Karatay ilçelerinde ayakkabı hırsızlığı ihbarlarını değerlendiren polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 7 farklı adresten toplanan delil ve ifadelerden yola çıkan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, adreslerden 3 bin lira değerinde ayakkabı çalan şahsın C.K. olduğunu belirledi. Şahsın bulunduğu adrese polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Şüpheli C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli C.K. adliyeye sevk edildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da evlerden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da evlerden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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