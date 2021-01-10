Konya'da 7. kattaki evinin penceresinden düşen kişi öldü - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir apartmanın yedinci katından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Atakent Mahallesi'nde bir apartmanın yedinci katında ikamet eden Murat Atçeken (48), henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Atçeken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Atçeken'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

???????