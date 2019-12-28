Konya'da 7. kattan düşen kadın öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 7. kattan düşen kadın öldü - Son Dakika

Konya'da 7. kattan düşen kadın öldü

6 saat önce

Konya'da 7. kattaki evinin penceresinden kar yağışını izlediği sırada düşen kadın hayatını kaybetti.

Konya'da 7. kattan düşen kadın öldü, System.String[]

Konya'da 7. kattaki evinin penceresinden kar yağışını izlediği sırada düşen kadın hayatını kaybetti.

Meram ilçesi Havzan Mahallesi Sıddık Sokak'taki bir apartmanda oturan ve kanser hastası olduğu öne sürülen Sevim Eren (63), sabah saatlerinde başlayan kar yağışını izlemek için pencerenin kenarına geldi.

Apartmanın 7. katındaki dairede oğluyla yaşan Eren, pencere kenarında durduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü.

Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Eren'in öldüğünü tespit etti. Olayı gören apartman sakinleri ve Eren'in yakınları gözyaşı döktü.

Eren'in cenazesi, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler
Tuğba Kaya'yı öldüren babası- Sözümü dinlemedi, bir anlık öfke sunucu öldürdüm Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler

Son Dakika Haberleri
21:26 81 İLDE KAÇAK VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika
21:25 İBB Başkanı İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti - Son Dakika
21:23 Destan Bursa'dan yazılıyor - Son Dakika
21:21 Karamollaoğlu: Yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman... - Son Dakika
21:20 Ramayan Programı bu sene 4 gün sürecek - Son Dakika
21:12 Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 21:27:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da 7. kattan düşen kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]