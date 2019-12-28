Konya'da 7. kattan düşen kadın öldü - Son Dakika

Konya'da 7. kattaki evinin penceresinden kar yağışını izlediği sırada düşen kadın hayatını kaybetti.

Meram ilçesi Havzan Mahallesi Sıddık Sokak'taki bir apartmanda oturan ve kanser hastası olduğu öne sürülen Sevim Eren (63), sabah saatlerinde başlayan kar yağışını izlemek için pencerenin kenarına geldi.

Apartmanın 7. katındaki dairede oğluyla yaşan Eren, pencere kenarında durduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü.

Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Eren'in öldüğünü tespit etti. Olayı gören apartman sakinleri ve Eren'in yakınları gözyaşı döktü.

Eren'in cenazesi, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.