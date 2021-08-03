KONYA'DA 7 KİŞİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN BULUNMASI İÇİN BOŞ EVLERDE ARAMA - Son Dakika

KONYA'da, husumetli olduğu aynı aileden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe vererek, kaçan Mehmet Altun'un (33) yakalanması için kaçtığı Bozkır ilçesinde özel harekat ve JASAT, dağlık arazi ile sahibi il veya yurt dışında olan evlere baskın düzenleyip arama yaptı. Şu ana kadar Altun'dan ize rastlanılmadı. Gözaltına alınan, aralarında eşi ile ablası Ayşe Keleş'in de bulunduğu 14 kişinin ise sorgusu sürüyor.

Olay, cuma günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine gelen, 2010 yılından beri 'kedi' meselesinden husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in yakın bölgedeki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini saptadı. Olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

KİRALIK ARACIN TERK EDİLDİĞİ BÖLGEDEKİ DAĞLIK ARAZİDE ARAMA

Mehmet Altun, kiraladığı aracı, kaçtığı kent merkezinden 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın eteğinde bulunan Bozkır ilçesinde mahallenin yakınına bıraktı; olayın ardından 45 dakikada mahallesine ulaştığı belirtildi. Saldırının ardından da bu dağlık alanda Cinayet Büro Amirliği ve özel harekat ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) katıldığı arama çalışması başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'ne atanan Arif Özdemir, İl Jandarma Komutanlığı yardımcıları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı üst düzey yöneticilerinin katıldığı bölgede yürütülen çalışmalarda, kokuya duyarlı eğitimli köpek ile insansız hava aracıyla da arama yapıldı. Bunun yanı sıra özel harekat ve JASAT, hem Altun'un akrabalarının evlerinde hem de bölgedeki bazı mahallelerdeki sahibi il veya yurt dışında olan ve uzun süredir kullanılmadığı için boş olan evlere baskın yapıp, arama gerçekleştirdi. Yine ormanlık olan dağlık alanda kaçtığı ihtimali üzerinde durulan bölgede, mağaralar ve menfezler dahil arama yapıldı. Yoldan geçen sürücülerin araçları ise tek tek durulup arandı. Arama sırasında bölgede bulunan sigara izmaritleri, yiyecek ve içecek atıkları da tek tek incelendi. Ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı.

EŞİ SALDIRIDAN HABERİM YOKTU

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Altun'un aile fertlerinden eşi ve ablası Ayşe Keleş'in de aralarında bulunduğu 14 kişinin sorgusu ise sürüyor. Hamile eşinin, ilk ifadesinde, saldırının gerçekleşeceğinden haberinin olmadığını, eşinin zaman zaman gezmek için araç kiraladığını, evden ayrılıp gezmeye gittiğini, bazen de Bozkır'daki dağlık arazileri gezemeye gittiğini, temizlik ve eşyalarının düzenli olması konusunda titiz olduğunu söylediği öğrenildi.