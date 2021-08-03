Üye Girişi
Konya'da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor - Son Dakika

Konya'da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor

03.08.2021 10:45

Konya'da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor Polis ve jandarma özel harekat ekipleri dağlık alanlarda arama yaparken, yol güzergahlarında jandarma ekipleri araçları tek tek durdurup arayıp, kimlik kontrolü yapıyor Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı, kaçtığı kiralık aracı...

Konya'da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor

Polis ve jandarma özel harekat ekipleri dağlık alanlarda arama yaparken, yol güzergahlarında jandarma ekipleri araçları tek tek durdurup arayıp, kimlik kontrolü yapıyor

KONYA - Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı, kaçtığı kiralık aracı terk ettiği Bozkır ilçesi civarındaki dağlık arazilerde polis ve jandarma özel harekat ekiplerince aranıyor. Jandarma ekipleri yol güzergahlarında tedbir alarak her geçen aracı kontrol ederken, mahalle girişlerinde de tedbirler devam ediyor.

Olay, geçtiğimiz 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları'na ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin ve Barış Dedeoğulları'na ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrası bahçede bulunan 7 kişi hayatını kaybederken, zanlı Altun geldiği kiralık araçla olay yerinden uzaklaştı.

Cinayet zanlısı arazide aranıyor

Zanlı Mehmet Altun'un olay yerinden kaçtığı belirlenen kiralık araç Bozkır ilçesi civarında bulundu. Cinayet zanlısı Mehmet Altun'un gidebileceği dağlık alandaki yerler bazı mahallelerdeki boş evler Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından didik didik aranırken, havadan ise İnsansız Hava Aracı ile dağlık alanlar taranıyor. Geniş ve kapsamlı çalışmayı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığından yetkililer ve Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç yakından takip ediyor. Jandarma ekipleri yol güzergahları ve mahalle girişlerinde bütün araçları tek tek durdurarak arıyor, kimlik kontrolü yapıyor. Cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Katliam güvenlik kamerasına yansıdı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası geniş kapsamlı çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler evde bulunan güvenlik kamerasını incelemeye aldı. İncelenen görüntülerde elinde silah olan zanlının aile fertlerini bahçede bir araya topladığı ve karşılarında oturduğu görülüyor. Zaman zaman hareketlenmeler olurken, ayağa kalkan zanlının aile üyelerinin kendisine yaklaşmasıyla bahçe kapısına yönelmesi ve koşmaya başlayarak tabancayla aile fertlerini vurması yer alıyor.

11 yıllık husumet, 14 kişi gözaltında

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili başlatılan soruşturmada 14 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır. Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir. Dün meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır. Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir" denildi.

Adalet Bakanı Gül ve Numan Kurtulmuş cenazeye katıldı

Hayatını kaybeden 7 kişi merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesinde bulunan Saraçoğlu Mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Adalet Bakanı Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dedeoğulları ailesinin cenaze namazına katıldıktan sonra aile yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinde Dedeoğulları ailesinin büyükleri ile Kurban Bayramı tatili için İngiltere'den izne gelen ve İngiltere'ye gitmek üzere dönüş yoluna geçtikten sonra havalaanında acı haberi alarak Konya'ya dönen Yaşar Dedeoğulları'nın oğlu Çetin Dedeoğulları da yer aldı. Ziyaret sırasında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Bakan Gül ve Kurtulmuş ailenin yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Konya'da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor
Konya'da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor
Konya'da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor
Konya'da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor
Konya'da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor
Konya'da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor
Konya'da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor

Jandarma Özel Harekat, Jandarma, Bozkır, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün adalesinde yırtık tespit edildi 11:49 Hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün adalesinde yırtık tespit edildi Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada 11:31 Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu 11:24 Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu
Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor 11:00 Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı 10:27 Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı Son dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 1,80 artarken, yıllık bazda yüzde 18,95 oldu 09:58 Son dakika: Enflasyon temmuzda yüzde 1,80 artarken, yıllık bazda yüzde 18,95 oldu
Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor? 09:52 Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor? Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı 09:46 Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Yardımlarıyla alkış toplayan Demet Akalın, yangında küle dönen evinin önünde uyuyan teyzeye de ulaştı Yardımlarıyla alkış toplayan Demet Akalın, yangında küle dönen evinin önünde uyuyan teyzeye de ulaştı         
11:57
Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi         
11:34
Merih Demiral'ın adresi netleşti! Milli futbolcumuz, Gasperi'nin Atalanta'sına imza atıyor Merih Demiral'ın adresi netleşti! Milli futbolcumuz, Gasperi'nin Atalanta'sına imza atıyor         
11:26
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti         
11:16
Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan "güvenCE Etiketi"         
10:29
Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı         
10:22
Bankta unutulan telefonu ve cüzdanı gözüne kestiren kadın, kendisine aitmiş gibi alıp kayıplara karıştı Bankta unutulan telefonu ve cüzdanı gözüne kestiren kadın, kendisine aitmiş gibi alıp kayıplara karıştı         
09:56
İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kavga! Kafasında sandalye kırılan bile var İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kavga! Kafasında sandalye kırılan bile var         
09:49
Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi         
09:45
146 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 146 yangın kontrol altına alındı, 8 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum         
08:48
Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı         
08:29
Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı         
08:07
Amerikan basınından dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz çıkışı: İadesi için ABD ve Türkiye mücadele içinde Amerikan basınından dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz çıkışı: İadesi için ABD ve Türkiye mücadele içinde         
06:04
Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi         
23:55
Vahşice katledilen Azra'nın kavga ettiği söylenen ablası konuştu: Kavga etmedik, tecavüz bulgusu yok Vahşice katledilen Azra'nın kavga ettiği söylenen ablası konuştu: Kavga etmedik, tecavüz bulgusu yok         
23:35
Van Gölü kıyısında piknik yaparken göktaşı buldu! Değerini öğrenince havalara uçtu Van Gölü kıyısında piknik yaparken göktaşı buldu! Değerini öğrenince havalara uçtu         
11:08
Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2021 12:04:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement