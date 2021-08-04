Konya'da 7 kişinin katil zanlısı yakalandı (2) - Son Dakika

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'un (33) yakalanmasıyla ilgili emniyet ve jandarma teşkilatını kutladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Meram'da geçtiğimiz hafta, 7 kişiyi canice katleden şahıs, Emniyet İstihbarat, Jandarma, Özel Harekat Birimlerimiz ile İl Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışması sonucunda yakalandı. Emniyet ve jandarma teşkilatımızı kutluyoruz" dedi.