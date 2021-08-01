Üye Girişi
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile faciasıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile faciasıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

01.08.2021 13:23

Konya'da dün aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi ve evin ateşe verilmesi ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Fail her yerde aranırken, aile katliamıyla ilgili ekipler tarafından 10 kişi gözaltına alındı.

Dün Konya'nın merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde aynı aileden 7 kişi öldürüldü. Bununla da yetinmeyen fail, evi ateşe verdi. Söndürme çalışmalarının ardından eve giren sağlık ekipleri Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ASIL ŞÜPHELİ DIŞINDA 10 KİŞİ GÖZALTINDA

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Son Dakika! Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yeri inceleme işlemleri yapılmış, maktullerin otopsi işlemleri yapılarak ailelerine teslim edilmiş olup, soruşturma kapsamında delil toplama işlemleri devam etmektedir. İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır.

SIK SIK İKİ AİLE ARASINDA KAVGA YAŞANMIŞ

Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir.

Dün meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır. Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir.

Son Dakika! Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

ÖMER ÇELİK: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAKLAR

Birçok vatandaşımız ve siyasi isim kan donduran olaya karşı tepki paylaşımları yaparken, AK Parti Sözcüsü Çelik de partisi adına sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Konya'da bir aileden 7 kişinin canice öldürülmesi hepimizin yüreklerini yaktı. Bu canice eylemi lanetliyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir husumetten kaynaklı gerçekleştirilen bu canice olayın failleri yakalanacak ve en ağır şekilde cezalandırılacaktır."

"11 YILLIK HUSUMETTEN KAYNAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vahim olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan provokatif paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"CİNAYETLERİ İŞLEYEN TEK KİŞİYİ TESPİT ETTİK, ARANIYOR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam şüphelinin yakalanmak üzere olduğunu belirtmişti. Kimliğinin tespit edildiğini ve emniyette daha önceden silah çekme ve benzeri suçlardan birkaç kaydının da olduğunu belirten Bakan Soylu, "Vahşi, aynı zamanda alçak ve menfur bir saldırı. Ölenlere rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Görüntüleri izledim. Katliam diyeceğim. Katliam görüntülerini izledim. İnsanlıktan çıkmış bir durum olarak nitelemek lazım. Bunun insanlıkla bir tarifi olamaz. Olayı gerçekleştiren tek kişi. Şahsı tespit ettik. 2010 yılında başlayan bir husumetin devamı" dedi.

BAKAN GÜL: ETNİK VE İDEOLOJİK BİR OLAY DEĞİL

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Konya'da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır. Olayı yakından takip ediyoruz. Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

KALIN: OLAY ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından "Konya'da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız." mesajını paylaştı.

KONYA VALİLİĞİ: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Konya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir."

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile faciasıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan açıklama: Olayı Kürt/Türk çatışması gibi gösterenlere prim vermeyiz Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizilmiş

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, kavga, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile faciasıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Edirne'de Yunanistan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı nedeniyle Yunanistan'a nota verildi 13:44 Son Dakika: Edirne'de Yunanistan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı nedeniyle Yunanistan'a nota verildi Gezinti gününü kayda almak istiyordu, kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anı kaydetti 13:30 Gezinti gününü kayda almak istiyordu, kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anı kaydetti ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı 13:19 ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı
G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi 12:19 G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi Önce kendini balkondan attı, sonra 12:10 Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim 12:02 Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim
O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi 11:57 O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın 11:37 Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi

Son Dakika Haberleri
14:03 Sarı-Lacivertliler'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevilerine son verildi
13:42 G.Saray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek
13:31 Sosyal medyada yalan haber yapanlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, dezenformasyon çalışması başlattı
13:21 Alevler 20 metreye kadar yükseldi! Manavgat'ta kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
13:19 Muğla'nın Datça ilçesi sallanıyor! Son 12 saatte 131 deprem meydana geldi
13:18 ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı
11:37 Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi
11:24 Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı
11:22 Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor
11:17 Tokyo Olimpiyatları'nda salı günü milli yelkencimiz Alican Kaynar, altın madalya için yarışacak
Sarı-Lacivertliler'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevilerine son verildi Sarı-Lacivertliler'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevilerine son verildi         
14:04
G.Saray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek G.Saray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek         
13:42
Alevler 20 metreye kadar yükseldi! Manavgat'ta kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor Alevler 20 metreye kadar yükseldi! Manavgat'ta kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor         
13:21
Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi         
13:16
Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
12:16
Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü         
12:05
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" sorusuna Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın         
12:00
Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı         
11:48
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor         
11:22
10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı 10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı         
11:16
Parkta korkunç kavga! Alkollü gençlerden 1'i ölü, 3'ü yaralı Parkta korkunç kavga! Alkollü gençlerden 1'i ölü, 3'ü yaralı         
11:13
Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda         
11:10
İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı         
11:05
Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile         
11:01
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü         
22:04
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü         
20:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 14:07:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile faciasıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement