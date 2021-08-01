Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile faciasıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Dün Konya'nın merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde aynı aileden 7 kişi öldürüldü. Bununla da yetinmeyen fail, evi ateşe verdi. Söndürme çalışmalarının ardından eve giren sağlık ekipleri Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ASIL ŞÜPHELİ DIŞINDA 10 KİŞİ GÖZALTINDA

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yeri inceleme işlemleri yapılmış, maktullerin otopsi işlemleri yapılarak ailelerine teslim edilmiş olup, soruşturma kapsamında delil toplama işlemleri devam etmektedir. İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır.

SIK SIK İKİ AİLE ARASINDA KAVGA YAŞANMIŞ

Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir.

Dün meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır. Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir.

ÖMER ÇELİK: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAKLAR

Birçok vatandaşımız ve siyasi isim kan donduran olaya karşı tepki paylaşımları yaparken, AK Parti Sözcüsü Çelik de partisi adına sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Konya'da bir aileden 7 kişinin canice öldürülmesi hepimizin yüreklerini yaktı. Bu canice eylemi lanetliyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir husumetten kaynaklı gerçekleştirilen bu canice olayın failleri yakalanacak ve en ağır şekilde cezalandırılacaktır."

"11 YILLIK HUSUMETTEN KAYNAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vahim olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan provokatif paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"CİNAYETLERİ İŞLEYEN TEK KİŞİYİ TESPİT ETTİK, ARANIYOR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam şüphelinin yakalanmak üzere olduğunu belirtmişti. Kimliğinin tespit edildiğini ve emniyette daha önceden silah çekme ve benzeri suçlardan birkaç kaydının da olduğunu belirten Bakan Soylu, "Vahşi, aynı zamanda alçak ve menfur bir saldırı. Ölenlere rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Görüntüleri izledim. Katliam diyeceğim. Katliam görüntülerini izledim. İnsanlıktan çıkmış bir durum olarak nitelemek lazım. Bunun insanlıkla bir tarifi olamaz. Olayı gerçekleştiren tek kişi. Şahsı tespit ettik. 2010 yılında başlayan bir husumetin devamı" dedi.

BAKAN GÜL: ETNİK VE İDEOLOJİK BİR OLAY DEĞİL

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Konya'da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır. Olayı yakından takip ediyoruz. Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

KALIN: OLAY ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından "Konya'da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız." mesajını paylaştı.

KONYA VALİLİĞİ: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Konya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir."

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