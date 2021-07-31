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Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (7) - Son Dakika

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (7)

31.07.2021 20:26
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (7), System.String[]

ADALET BAKANI GÜL VE NUMAN KURTULMUŞ AİLEYE TAZİYEDE BULUNDU Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile beraberindeki heyet, silahlı saldırıda ölen Develioğlu ailesinin oğulları Çetin Dedeoğulları ve yakınlarını ziyaret edip taziyede bulundu.

ADALET BAKANI GÜL VE NUMAN KURTULMUŞ AİLEYE TAZİYEDE BULUNDU

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile beraberindeki heyet, silahlı saldırıda ölen Develioğlu ailesinin oğulları Çetin Dedeoğulları ve yakınlarını ziyaret edip taziyede bulundu. Bakan Gül, Çetin Dedeoğulları'na konunun takipçisi oldukları belirtti. Numan Kurtulmuş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını getirdiklerini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamları var. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızla da konuşmuşsunuz" dedi. Kurtulmuş taziyenin ardından Kuran okudu.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Bakan Gül, failin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü, 13 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gül, şunları söyledi: "7 vatandaşımızı defnettik. Dün yaşanan menfur saldırı hepimizi yaraladı. Acımız çok büyük. Olay anından itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titiz bir çalışma başlatıldı. Tüm delillerin toplanması hususunda gerekli talimatlar verildi. Olay yeri inceleme ve bütün deliller çerçevesinde bir failin yakalanmasına yönelik talimat verildi. Bu konuda emniyet teşkilatımız yakalanması için yoğun çalışmalar sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu olayla ilgili görgüsü ve bilgisine başvurmak veya konuyla ilgili soruşturma ihtiyaç duyduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi ve gözaltı işlemi gerçekleştirdi. Fail ya da faillerle tüm olayı büyük bir titizlikle soruşturmayı sürdürmektedir. Beklentimiz olayın bütün açıklığıyla ortaya çıkması ve adaletin gecikmeksiniz tecelli etmesidir. Biz de ailenin acısını paylaşmak için buradayız. Ailenin acısı bizim acımız. Cenaze bizim cenazemiz. Bu acıyı, hep birlikte adaletin yerine gelmesiyle birlikte bir nebzede olsa hepimizin beklentisi budur. İnanıyoruz ki hem fail bu anlamda yakalanacak ve adalete teslim olacak ve olay tüm yönleriyle açıkça ortaya çıkacaktır."'ETNİK BİR TEMELE DAYANMADIĞI HUSUSUNDA TESPİTLERİ VAR' İlk bulgulara göre konunun etnik bir temele dayanmadığını ifade eden Bakan Gül, "İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı hususunda tespitleri var ve bunu kamuoyuyla paylaştı. Her aşamada, tüm gelişmelerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Milletimiz müsterih olsun. Mevlana şehri Konya'mız, ülkemiz, bu cennet vatanımız 84 milyon birlik, beraberlik ve kardeşliğin teminatı olan coğrafyamızda hiç kimse birliğimizi bozamayacak. Hiç kimsenin yaptığı da yanında kar kalmayacak. Kim olursa, olsun yapmış olduğu hukuksuzluğun hesabını ödeyecektir. Bunu bizler olarak, hükümet olarak tüm kurumlar olarak, hep birlikte bu ailenin ve haksızlığa uğramış herkesin hakkını korumak adına sonuna kadar takipçisi olacağız. Bizler de yargı önündeki bu meselenin failin yakalanıp, adalete teslim olduktan sonra milletimizle birlikte, ailemizle birlikte sonuna kadar takipçisi olacağız. Tekrar başımız sağ olsun. Milletimizin birliğini, beraberliğini bozmaya yönelik dezenformasyona yönelik hiçbir bilgiye itibar edilmemesini, bu konuda tüm kurumlarımızın ve Başsavcılık makamlarının titiz bir şekilde dosyayı takip ederek kamuoyuna da bilgilendireceğini ayrıca ifade etmek isterim" diye konuştu. Bakan Gül, "Dezenformasyon yapanlar hakkında soruşturma açılacak mı?' sorusuna ise "Savcılığımız, bu konuda açıklamasında da paylaştı, yalan bilgi ve soruşturmanın selametini engelleyecek bu tür dezenformasyonlara yönelik açıklamalara yönelik soruşturma başlattığını açıkladı" dedi.KURTULMUŞ: BÖYLE BİR ACIDAN KİMSE SİYASET ÇIKARMAYA KALKMASIN AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da şunları söyledi:

"Böyle bir büyük acıdan hiç kimse siyaset çıkarmaya kalkmasın. Bu meselenin arkasında Türk- Kürt meselesi veya etnik çatışmalar yoktur. Maalesef çok vahşice yapılmış. Önceden tasarlanıp, tasarlanmadığını bilmiyoruz. Ama sonuçta vahşice yapılmış, insanlık dışı, bunu yapan insan dahi olamaz. Bir katliamla karşı karşıyayız. Bizim ülkemizde asırlardır biz farklı etnik yapılardan insanlar, kardeşçe, akraba olarak, eş olarak, komşu olarak birlikte yaşıyoruz. Dedeoğulları ailesi Kars kökenlidir. Kars'tan gelmiş ve 7 tane canlarını burada kaybetmişler, artık o kadar Konya'ya benimsemişler ki, evlatlarını burada defnettiler. Buralı olmuşlar. Bizim 83 milyon vatandaşımızın her birisi için Türkiye'nin her bir karış toprağı kendi ilidir, kendi vatanıdır, kendi toprağıdır. Buradan hiç kimse asla bir gerilim, bir çatışma, bir provokasyon çıkarmaya kalkmasın. Bugün bütün cenazeye katılanlar edeple, sağ duyuyla, bizim Müslümanlık geleneklerine uygun şekilde cenazeyi ilk andan itibaren getirdiler ve defin sonuna kadar da böyle oldu. Bazı karanlık çevreler, birtakım gerilimler, bir takım etnik çatışmalar çıkarmaya çalışır. Bu sağ duyuyu sonuna kadar koruyacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları etnik kökeni ne olursa olsun, hayat tarzı ne olursa olsun herkes eşit ve özgür yurttaştır. Hiç kimse kardeşliğimizi ve birliğimizi bozamadı ve bozamayacak."


Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (7)
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (7)
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (7)
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (7)
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (7)

Numan Kurtulmuş, Abdülhamit Gül, AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (7) - Son Dakika


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