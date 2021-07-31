Konya'da 7 kişinin öldürülmesi - Son Dakika

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Kardeşliğe fitne sokma çabaları boşa çıkacak." dedi.

Karaarslan, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi. Vatandaşları, olayı farklı yönlere çekmeye çalışanlara itibar etmemeleri konusunda uyaran Karaarslan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şehrimizde yaşanan bu üzücü olay, iki aile arasında yıllardır devam eden bir husumetin sonucunda yaşanmış, olayın failleri emniyet güçlerimizce tespit edilmiştir. Failler inşallah en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edilecektir. Birtakım çevreler tarafından Konya'daki kardeşliğe fitne sokma çabaları boşa çıkacak, Konyalı kardeşlerimiz oyuna gelmeyecektir. MHP Konya İl Başkanlığı olarak yaşanan vahşi saldırıyı kınıyor, olayın yakından takipçisi olduğumuzu kamuoyuna duyuyoruz."