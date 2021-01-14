Üvey oğlunu döverek öldüren cani kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası - Son Dakika

Konya'da yakınlarına Kovid-19'dan öldüğünü söylediği ancak gerçeğin sonradan anlaşıldığı olayda, Suriye uyruklu sanık Raşaa Osman'ın, 7 yaşındaki üvey oğlunu döverek öldürdüğü açığa çıkmıştı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, cani kadının yargılanması için bugün duruşma gerçekleştirildi. Avukatlarıyla katıldığı duruşmada pişman olduğunu söyleyen Raşaa Osman, küçük çocuğa eve geç gelmesi nedeniyle kızdığını ve olayı istemeyerek gerçekleştirdiğini belirtti.

MAHKEME CANİ KADINA İNDİRİM UYGULAMADI

7 Yaşındaki Azzam Al Abdullah'ı oğlu gibi gördüğünü dile getiren sanık Raşaa Osman, "Öldürme kastı taşımıyordum. Korkutma amacıyla hortumla vurdum." ifadesinde bulundu.

Mahkeme duruşma sonrası verdiği kararla, "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanık hakkında indirim hükümleri uygulanmadı.