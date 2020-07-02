Konya'da 72 bin 650 dekar alanı suya kavuşturacak proje yarın açılacak - Son Dakika

Konya'da 72 bin 650 dekar alanı suya kavuşturacak proje yarın açılacak

Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Konya Çumra Projesi'nin 3. merhalesi Konya Ovası Sulamaları (KOS) 1,2,3 sulamalarının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla katılacağı törenle gerçekleştirilecek.

Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Konya Çumra Projesi'nin 3. merhalesi Konya Ovası Sulamaları (KOS) 1,2,3 sulamalarının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla katılacağı törenle gerçekleştirilecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Bekir Pakdemirli de açılış törenine tesisten katılacak.

KOP, Güneydoğu Anadolu Projesi'nden sonra Türkiye'nin ikinci büyük entegre sulama projesi konumunda bulunuyor. Projenin en büyük ve geniş sulama kısmını Konya Çumra Projesi oluşturuyor.

Konya-Çumra Projesi'nin 3. merhalesinde yer alan ve inşası tamamlanan KOS 1, 2, 3 sulamaları ile Çumra, İçeriçumra, Doğanlı, Dineksaray ve Alibeyhüyüğü'nde 14 bin futbol sahasına denk gelen 72 bin 650 dekarlık alan suya kavuşturulacak. Böylece ülke ekonomisine yıllık 65 milyon liralık katkı, 7 bin kişiye de iş imkanı sağlanacak.

Yer altı sularına katkı

Konya-Çumra 3. Merhale Projesi'yle Yukarı Göksu Havzası'nın Akdeniz'e boşalan suları, inşa edilecek olan 3 baraj ve Mavi Tünel Projesi vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası'na aktarılacak. Getirilecek bu suyla hem Konya Ovası'nın yer altı suyu hem de 2 milyon 234 bin 100 dekarlık tarım alanının sulama suyu desteklenecek.


Öte yandan, 2015'te işletmeye alınan Bağbaşı Barajı'nda depolanan ve Mavi Tünel aracılığıyla Konya Kapalı Havzası'na aktarılan suyla 1 milyon 480 bin dekar alan sulanarak ekonomiye 2,5 milyar liralık katkı sağlandı.


Konya-Çumra 3. Merhale Projesi'nin en önemli ayağını 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel Projesi oluşturuyor. 2015'te hizmete alınan proje, Şanlıurfa Sulama Tünelleri'nden sonra Türkiye'nin ikinci büyük sulama tüneli konumunda bulunuyor. Tünelden saniyede 36 metreküp su Konya Ovası'na akıtılıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Projesi, Çumra, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya'da 72 bin 650 dekar alanı suya kavuşturacak proje yarın açılacak - Son Dakika Ekonomi

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