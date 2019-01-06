Son Dakika Haberleri: Konya'da 73 Adet Kaçak Av Tüfeği Ele Geçirildi

Konya'da 73 Adet Kaçak Av Tüfeği Ele Geçirildi

56 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptıkları aramada 73 adet ruhsatsız kaçak av tüfeği ele geçirdi.

Konya'da 73 Adet Kaçak Av Tüfeği Ele Geçirildi, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptıkları aramada 73 adet ruhsatsız kaçak av tüfeği ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde M.F.Y. (20) isimli şahsın, yasal olmayan yollardan satın aldığı av tüfeklerini sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından alınan arama kararına istinaden sabah erken saatlerde M.F.Y.'ye ait 46 plakalı aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 73 adet ruhsatsız kaçak av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine ele geçirilen tüfekler muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli M.F.Y.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Jandarma, Beyşehir, Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklarının Boşanma Davası İki Aile Arasında Silahlı Çatışmaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var 18 Gündür Aranan Genç Kadının, Yol Kenarında Parçalanmış Cesedi Bulundu

İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti 92 Yaşındaki Emekli Albay, Silahla Başından Vurulmuş Şekilde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 12:20:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da 73 Adet Kaçak Av Tüfeği Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]