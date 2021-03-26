Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli
KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verilirken, derslere uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.
Konya'da 3 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Beyşehir, Derebucak, Seydişehir, Bozkır, Karapınar, Taşkent, Hadim ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.
İlçe merkezlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika