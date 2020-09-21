Konya'da 8 yıl önce iple boğulan 13 yaşındaki kızın katil zanlısı İzmir'de yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde 8 yıl önce kaybolan ve 4 gün sonra bahçede iple boğulmuş bulunan kızın katil zanlısı, İzmir'de başka bir olaya karışınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aralık 2012'deki olayın ardından zanlının yakalanması için soruşturma başlatan polis ve jandarma ekipleri, öldürülen 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'nin tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle karşılaştırmak amacıyla yaklaşık 600 kişiden DNA testi için kan örneği aldı.

Küçük kızın cep telefonundaki görüşmeleri de kontrol eden ekipler, Çiftçi'nin Facebook ve Hotmail'deki mesaj ve yazışmalarını da inceledi ancak sonuca ulaşamadı.

Katil zanlısı, 8 yıl sonra karıştığı olay sonrası yakalandı

Hafta sonu ise İzmir'de bir olaya karışan Veli K. (38) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliden alınan örneklerin, Çiftçi'nin tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle uyuştuğu belirlendi.

Bunun üzerine Akşehir'e getirilen Veli K, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, öldürülen kızın annesi Pakize ve babası Kayhan Çiftçi, Akşehir Adliyesine gelerek savcılarla görüştü.

Baba Kayhan Çiftçi, gazetecilerin sorusu üzerine, "Katilin yakalanmasında bugüne kadar kimin emeği geçtiyse hepsine teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası önemli, alacağı ceza önemli. Takipçisi olacağız." dedi.

Olay

Konya'nın Akşehir ilçesinde 21 Aralık 2012'de özel ders aldığı etüt merkezinden çıkan 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'den uzun süre haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirmişti. 25 Aralık 2012'de Atakent beldesi Akyer mevkisinde cesedi bulunan Çiftçi'nin iple boğulduğu belirlenmişti.