8 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı - Son Dakika
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8 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı

30.05.2022 14:22

Konya'da yakınları tarafından 8 yıl önce kayıp ihbarında bulunulan kişinin öldürüldüğü belirlendi.

Konya'da yakınları tarafından 8 yıl önce kayıp ihbarında bulunulan kişinin öldürüldüğü belirlendi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014 yılında kayıp başvurusu yapılan Ramazan Işık'ı bulmak için çalışma başlattı.

Dosyayı devralarak soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar ve sorgular sonucunda Yaşar A. ve kardeşi Cengiz A. ile eşleri H.A. ve Ş.A'yı gözaltına aldı.

Cinayeti itiraf eden zanlıların ifadelerde, olay günü bir konuyu görüşmek için Ramazan Işık'ın yanına gittiklerini ve evin önünde yaşanan tartışma sonucu Yaşar A'nın yanında getirdiği silahla Işık'a ateş ettiği, ardından Işık'ı araca bindirerek dağlık alana götürdüklerini söylediği öğrenildi.

Ramazan Işık'ın cesedini yaktıklarını itiraf eden zanlılara, cumhuriyet savcıları eşliğinde itirafa konu alanda yer gösterme yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Yaşar A. ve Cengiz A. tutuklandı, H.A. ve Ş.A. serbest bırakıldı.

Olay

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde 2014'te, o dönem 31 yaşında olan Ramazan Işık'ın ailesi kayıp başvurusu yapmış, çeşitli televizyon programlarında da Ramazan Işık'a ulaşmaya çalışmıştı.

8 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı
8 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı
8 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı
8 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı
8 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı
8 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı
8 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 8 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı - Son Dakika


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