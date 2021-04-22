Konya'da 82 saatlik kısıtlama başladı - Son Dakika

Konya'da 82 saatlik kısıtlama başladı

KONYA - Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kapsayacak şekilde karar alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen karar gereği; korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kapsayacak şekilde ülke genelinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Kısıtlamanın başlayacağı saat 19.00'a dakikalar kala işlerinden dönen vatandaşlar ise yoğunluk oluşturdu. Bu kapsamda alınan karar gereği Perşembe saat 19.00'da başlayan kısıtlama 82 saatin sonunda Pazartesi sabah 05.00 itibariyle sona erecek.