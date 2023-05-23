83 yaşındaki hastanın mesanesinden 250'den fazla taş çıkaran doktor, şaşkınlığını gizleyemedi

Konya'da yaşayan 83 yaşındaki Süleyman Tokgöz, Konya Şehir Hastanesi Üroloji Polikliniği'ne çeşitli şikayetlerle müracaatta bulundu. Yapılan muayenede, Tokgöz'ün mesanesinde çok sayıda taş olduğu görüldü ve prostat büyümesi rahatsızlığı bulunduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Tokgöz'ün mesanesinden 250'nin üzerinde taş çıkarıldı.

AMELİYAT 2 SAAT SÜRDÜ

Gerekli tetkiklerin ardından hastayı prostat ve mesane taşına yönelik ameliyata aldıklarını ifade eden Konya Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Burak Yılmaz, "Ameliyat yaklaşık 2 saat sürdü. Normalde bu kadar çok miktarda taş görmeyiz. Hastanın mesanesinde en büyüğü yaklaşık 2 santimetre çapında 250-300 taş mevcuttu. Taşları ve prostatı çıkardık. Başarılı bir ameliyat oldu. Hastanın genel durumu iyi" dedi.

"BU KADAR TAŞI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM"

Ameliyat olan Süleyman Tokgöz de sık sık idrara gitme ve idrarda kanama şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Tokgöz, "Bugünüme şükür. Bu kadar taşı görünce şaşırdım. Şimdi çok iyiyim. Doktorlarıma çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.