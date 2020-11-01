Son dakika... 87 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için yoğun çaba gösteren ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Karacaören Mahallesi'nde 87 yaşındaki Cafer Taşdelen 'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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