Konya'da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Konya'da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde farklı tarihlerde 9 evden hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 hırsızlık şüphelisinden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya'da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde farklı tarihlerde 9 evden hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 hırsızlık şüphelisinden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde farklı tarihlerde 9 evden hırsızlık yapılması üzerine jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmanın ardından hırsızlık şüphelilerini tespit eden jandarma ekipleri, şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Gözaltına alınan D.G. (37), M.B. (35), N.Ç. (28), B.Ç. (25), S.İ. ve M.İ. (36) ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden N.Ç. B.Ç., S.İ. ve M.İ. tutuklanırken, D.G. ile M.B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KONYA

Jandarma, Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Evli adam, kumalığı kabul etmeyen kadını önce uçurumdan attı sonra başını taşla ezerek öldürdü Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Yolcu'ya hapis cezası Eski kulüp başkanı, aracının içerisinde başına ateş ederek intihar etti

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 18:20:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]