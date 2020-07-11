Konya'da 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlılarından 3'ü adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Konya'da 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlılarından 3'ü adliyeye sevk edildi

Konya'da 2 grup arasında çıkan ve 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelilerinden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Konya'da 2 grup arasında çıkan ve 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelilerinden 3'ü adliyeye sevk edildi.

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Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan ve hastanedeki tedavileri tamamlanan Hüseyin Ç. (57) ve Nurdoğan B. (37) ile yara almadan kurtulan Mehmet Ali Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Bayram B. (33) ve Adem Ç'nin (32) hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerden Mehmet Ali Ç. ile Adem Ç. arasında, olaydan bir gün önce tartışma çıktığı, Adem Ç'nin, Mehmet Ali Ç'yi darbettiği, olay günü de 2 tarafın konuşmak için bir araya geldiği sırada çıkan tartışma sonrası silahlı kavganın yaşandığı belirtildi.

Olay

Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi'nde dün aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 5 zanlı ile o sırada yoldan geçen 4 kişi yaralanmıştı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, kavgaya karışan 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aziziye Mahallesi, Selimiye, Karatay, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:59 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlılarından 3'ü adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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