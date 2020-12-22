Konya'da 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Aralarında tır sürücüsünün de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, tırın dorsesinde yaptığı aramada, 9 ton 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir tır dolusu kaçak tütün getirileceği ihbarını aldı.

Konya 'da 9 ton 230 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda, 3 zanlı yakalandı.

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