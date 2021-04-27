Konya'da 91 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 91 adet tarihi eser ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ve Karapınar ilçesine tarihi eser sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araştırmaların tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, 03 VE 897 plakalı aracı Karapınar ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada, 73 adet gümüş sikke, 6 adet altın sikke, 1 adet altın bilezik, 2 adet tarihi vazo, 9 adet altın bileklik parçası olmak üzere toplam da 91 tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca, 1 adet tabanca, 2 şarjör ve 163 tabanca mermisine de el konuldu. Araçta bulunan M. T. (46), M.K. (42), A.E. (42), S.Y. (38) ve V.U.(43) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KONYA