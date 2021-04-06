Konya'da 952 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Operasyonda 1 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Polis ekipleri, bir evde yaptığı aramada, piyasaya sürülmeye hazırlanan 952 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Konya 'da 952 sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

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