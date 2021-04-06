Konya'da 952 uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

KONYA'da polisin düzenlediği operasyonda 952 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Merkez Selçuklu ilçesinde daha önceden belirlenen adrese yapılan operasyonda 952 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.