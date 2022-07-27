Baba-oğul arasındaki sigara içme kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç babasını tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
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Baba-oğul arasındaki sigara içme kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç babasını tabancayla vurarak öldürdü

27.07.2022 23:16

Konya'nın Karatay ilçesinde 16 yaşındaki bir genç, evde oturduğu esnada sigara içme meselesi sebebiyle kavga etmeye başladığı 35 yaşındaki babasını tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet sonrası kaçan genç, kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.

Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Rüstem Şirvani Sokakta meydana gelen olayda Ahmet Bıyıklı, iddiaya göre evde oturdukları sırada sigara içme meselesi nedeniyle oğlu A.E.B. ile tartıştı.

BABASINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.B., babasına tabancayla ateş etti. A.E.B. olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan baba Bıyıklı ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Bıyıklı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YAKALANDI

Kaçan A.E.B. ise kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Ahmet Bıyıklı, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba-oğul arasındaki sigara içme kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç babasını tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

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