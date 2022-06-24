Konya'da abart ve hışırtı egzoz takılı 58 araca 105 bin 734 lira ceza

KONYA - Konya'da araçlarına abart ve hışırtı egzoz takarak vatandaşları rahatsız eden 58 aracın sürücüsüne 105 bin 734 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne son günlerde abart ve hışırtı egzozlu araçların çevreye rahatsızlık verdiği yönündeki artan şikayetler üzerine çalışma başlatıldı. İhbarlar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abart ve hışırtı egzoz ile yüksek ses çıkararak vatandaşları rahatsız eden sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirdi. 1-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde modifiyeli egzoz takan otomobil, minibüs, kamyon ve motosiklet olmak üzere toplamda 58 araca 105 bin 734 lira cezai işlem uygulandı.

"Trafikteki magandaların takipçisi olacağız"

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Huzur ve Güven Şehri Konya'da vatandaşların huzur ve sükünetini sağlamak için, modifiyeli egzozlarla vatandaşın huzurunu bozan ve drift atarak hem trafikteki vatandaşların hem de kendi canının hiçe sayan magandaların daima takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.