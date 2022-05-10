Konya'da açılacak Millet Bahçesi için geri sayım başladı - Son Dakika
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Konya'da açılacak Millet Bahçesi için geri sayım başladı

10.05.2022 15:45
Konya'da açılacak Millet Bahçesi için geri sayım başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, arsasını Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği, TOKİ tarafından şehre kazandırılacak Konya Millet Bahçesi'nin yapımında sona yaklaşıldığı bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, arsasını Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği, TOKİ tarafından şehre kazandırılacak Konya Millet Bahçesi'nin yapımında sona yaklaşıldığı bildirdi.

Altay, eski stadyum alanında yapımı tamamlanmak üzere olan millet bahçesi inşaatında inceleme yaptı.

Burada konuşan Altay, millet bahçesini en kısa sürede vatandaşla buluşturmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Şehirlere nefes aldıracak yeni yaşam alanları olan millet bahçelerinin, büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınlarına atılmış önemli imzalardan olduğunu kaydeden Altay, "Konya Millet Bahçemiz de Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden biri olacak. Artık Konyalı hemşerilerimizle buluşmak için gün sayıyor. Bu vizyonu ülkemize ve şehrimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Altay, millet bahçesinin 45 bin metrekarelik bölümünün yeşil alandan oluşacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Millet bahçemiz yürüyüş yolları, basketbol sahaları, tenis kortları, kafeteryası, restoranı ve Millet Kütüphanesiyle Konya'mız için önemli bir kazanım olacak. Her yaştan insanımız burada hem spor yapacak hem dinlenecek hem de hoşça vakit geçirecek. Şehrimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

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Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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