Konya'da Adalet Ormanı'na 5 bin fidan dikildi - Son Dakika

Konya'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, Adalet Ormanı'nda 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Adalet Bakanlığı bünyesinde, Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, Konya- Seydişehir kara yolunun 55. kilometresinde bulunan Adalet Ormanı'na fidan dikildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, burada yaptığı konuşmada, milli ağaçlandırma seferberliğinin, milletin her bir ferdinde heyecan oluşturduğunu söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Özkan, şunları kaydetti:

"Bu projeyle ağaçlandırma faaliyeti, yaşanılabilir şehirler, yaşanılabilir alanlar, toprağın, suyun, havanın muhafazasına ilişkin en önemli faaliyettir. Ağaçlandırma faaliyetleri, hem hayvansal üretimin hem de kırsal kalkınmanın gelişmesi yönünde tamamlayıcı bir unsurdur. Yeşil bir çevre, ağaçlandırma faaliyetleri, bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu bir husustur. Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün, mahkumlarımızın burada çalışması da çok kıymetli ve çok anlamlıdır. Hem toprakla temas, hem alın teri, hem bir meslek edinme, hem de insanlığa böylesine hitap edebilecek, güzel bir faaliyette icrada bulunmaları ayrıca kıymetli."

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da Adalet Ormanı'nın, Antalya'ya giden ve Konya'ya gelen vatandaşların geçtiği önemli bir güzergahta bulunduğunu aktardı.

Etkinliğin, daha yeşil bir Konya için güzel bir çalışma olduğunu belirten Solmaz, "Geleceğimize yatırım yapıyoruz. Bu programı mahkumlarımızla, hükümlülerimizle, özellikle de denetimli serbestlikteki yükümlülerimizle yapıyoruz. 10 gün kadar zamanda yaklaşık 5 bin ağaç dikildi. Biz de burada son 75 fidanı dikeceğiz. Orman Bölge Müdürümüzle, alan belirlemede hassas davrandık. Diktiğimiz ağacın yetişmesi ve dolayısıyla orman olmasına kadarki süreci Denetimli Serbestlik ve Açık Cezaevi müdürlüklerimizle takip edeceğiz." ifadesini kullandı.