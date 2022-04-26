Konya'da adliye önünde avukata saldıran sanıklar hakim karşısında - Son Dakika
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Konya'da adliye önünde avukata saldıran sanıklar hakim karşısında

26.04.2022 13:36
Konya'da adliye önünde avukata saldıran sanıklar hakim karşısında

Konya Adliyesi önünde tartıştıkları avukatı tabancayla yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakim karşısına çıktı.

Konya Adliyesi önünde tartıştıkları avukatı tabancayla yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakim karşısına çıktı.

Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir Ö, İsmail E, saldırıya uğrayan avukat Abdulkadir İnci ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen İnci, kendisine saldıran sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Araçtaydık ve beni bilmediğim bir yere götürmek istediler. Ben adliyeye doğru döndüm ve Kadir Ö. direksiyona müdahale etmeye çalıştı. Kadir Ö, diğer sanık İsmail'e talimat verdi, silahını çıkardı. Araştırılırsa sanıkların telefonlarının kentte uyuşturucu satılan bir mahallede baz verdiği görülecektir. Muhtemelen orada Kadir Ö, İsmail'e uyuşturucu vermiştir. Zaten olayda da bütün talimatları Kadir Ö. vermiştir. Ben sadece görevimi yerine getiriyorken bu saldırıya uğradım." diye konuştu.

Sanık Kadir Ö. ise yanında bulunan İsmail E'yi, müşteki avukat İnci'yi silahla vurması için azmettirmediğini öne sürdü.

Kadir Ö, suçsuz olduğunu, uyuşturucu alıp satmadığını iddia ederek, "Olaydan önce avukatla bir kafede oturmuştuk. Ben avukatı vurduracak olsaydım, adliyenin önünde değil, oturduğumuz kafede vurdururdum." dedi.

Sanık İsmail E, avukat İnci ile geçmişten gelen bir husumetinin olmadığını öne sürerek, "Benim bu suçu işleme sebebim Kadir Ö'dür. Kadir Ö. silahı bana verdi. Ben de Kadir Ö'den korktuğum için bu suçu işledim. Avukat beyden çok özür diliyorum. Pişmanım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Avukat Abdulkadir İnci (42), 7 Ekim 2021'de Merkez Karatay ilçesindeki Konya Adliye Sarayı civarında görüştüğü İsmail E. (21) ve Kadir Ö. (33) ile yaşadığı tartışmanın ardından otomobiline binerek adliyeye doğru yola çıkmış, bu sırada tartıştığı İsmail E. ile Kadir Ö. de İnci'nin aracına binmişti. Otomobilde de tartışmanın devam etmesi üzerine İsmail E, Konya Adliyesi önünde, avukat İnci'yi tabancayla bacağından vurmuş, araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

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Konya Adliyesi, Uyuşturucu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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