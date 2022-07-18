Konya'da adliyenin önünde avukata saldıran sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika
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Konya'da adliyenin önünde avukata saldıran sanıkların yargılanması sürüyor

18.07.2022 14:31
Konya'da adliyenin önünde avukata saldıran sanıkların yargılanması sürüyor

Konya Adliyesi'nin önünde tartıştıkları avukatı tabancayla yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya Adliyesi'nin önünde tartıştıkları avukatı tabancayla yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir Ö, saldırıya uğrayan avukat Abdulkadir İnci ve taraf avukatları katıldı, diğer tutuklu sanık İsmail E. ise sağlık sorunları nedeniyle katılamadı.

Duruşmada söz verilen İnci, önceki beyanlarını yineleyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Tanık olarak dinlenen N.D. ise sanıkların olay günü adliyenin karşısında bulunan, garson olarak çalıştığı simitçiye gelip sipariş verdiklerini söyledi.

Daha sonra lavaboya kalkan sanıklardan birinin belinde bir kabarıklık gördüğünü dile getiren N.D, iş yerinde yaşadıkları hırsızlık olayları nedeniyle sanığa belindekinin ne olduğunu sorduğunu anlattı.

N.D, saldırıya uğrayan İnci'nin de sanıkların yanına geldiğini ve birlikte oturduklarını iddia ederek, "Yaklaşık 5-10 dakika oturduktan sonra birlikte kalkıp gittiler. Çok geçmeden adliyenin giriş kısmında silah sesleri duydum ve kaçan 2 kişiyi gördüm. Kaçanların yüzlerini göremedim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Avukat Abdulkadir İnci (42), 7 Ekim 2021'de merkez Karatay ilçesindeki Konya Adliye Sarayı civarında görüştüğü İsmail E. (21) ve Kadir Ö. (33) ile yaşadığı tartışmanın ardından otomobiline binerek adliyeye doğru yola çıkmış, bu sırada tartıştığı İsmail E. ile Kadir Ö. de aynı otomobile binmişti. Tartışmanın araçta da devam etmesi üzerine İsmail E, Konya Adliyesi'nin önünde avukat İnci'yi tabancayla bacağından vurmuş, araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, Konya Adliyesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da adliyenin önünde avukata saldıran sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da adliyenin önünde avukata saldıran sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika
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