Konya'da adres işlemleri artık internetten yapılacak - Son Dakika

Konya'da adres işlemleri artık internetten yapılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşların yerinden hizmet alabilmesi, ofis temasını en aza indirmek ve internet ortamında çevrimiçi hizmet verebilmek amacıyla e-Adres İşlemleri uygulamasına geçiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşların yerinden hizmet alabilmesi, ofis temasını en aza indirmek ve internet ortamında çevrimiçi hizmet verebilmek amacıyla e-Adres İşlemleri uygulamasına geçiyor.

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İnternet üzerinden verilen hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Konya Büyükşehir Belediyesi, e-Adres İşlemleri sistemini hayata geçiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yüzde 100 yerli ve milli imkanlar ile geliştirdikleri e-Adres işlemleri uygulaması sayesinde vatandaşların bundan böyle adres ve levhalama işlemlerini belediyeye gelmeden internet üzerinden daha kolay ve hızlı yapabileceğinin müjdesini verdi. Sistemin işleyişi hakkında bilgi veren Başkan Altay, "Başvuru türüne dayalı olarak kullanıcı evraklarının yüklenmesinin ardından başvurular alınacak. Adres Bilgi Bürolarına gelmeden ve sıra beklemeden işlemlerin gerçekleştirileceği yeni sistemle hemşehrilerimize SMS aracılığı ile geri bildirim sağlanacak. SMS ile gönderilen belgelerin geçerliliği, içerik olarak Adres Kayıt Sisteminden ve belge üzerindeki karekodun harita ortamında görülmesi ile sağlanmış olacak" dedi.


Levhalama çalışması sahada yapılacak


Levhalama gerektiren adres işlemleri için ise internet üzerinden başvurular alındıktan sonra Bölge Adres Bilgi Bürolarının saha ekipleri tarafından levha çalışması yapılarak yerinden hizmet sağlanacağını kaydeden Başkan Altay, e-Adres İşlemleri sistemiyle vatandaşlara kendi yerinden hizmetin artırılması, ofislerde sıfır temas oluşturulması, ofis ekibini sahaya kaydırarak kapı numarası montaj hizmetinin artırılması ve e-Adres İşlemleri alışkanlığı ile Sosyal Doku Bilgi Formlarının güncel tutulması gibi kazanımlar elde edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin internet sayfasında bulunan 7/24 Belediye Hizmeti içerisindeki Adres İşlemleri butonu üzerinden ve numarataj.konya.bel.tr internet adresinden Türkiye'nin her yerinden adres evraklama ve levhalama hizmetine ulaşabilecek. - KONYA

Koronavirüs, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya'da adres işlemleri artık internetten yapılacak - Son Dakika

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