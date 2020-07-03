Konya'da adres işlemleri artık internetten yapılacak - Son Dakika

Konya'da adres işlemleri artık internetten yapılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların yerinden hizmet alabilmesi, ofis temasını en aza indirmek ve internet ortamında çevrimiçi hizmet verebilmek için "e-Adres İşlemleri" uygulamasına geçtiğini bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların yerinden hizmet alabilmesi, ofis temasını en aza indirmek ve internet ortamında çevrimiçi hizmet verebilmek için "e-Adres İşlemleri" uygulamasına geçtiğini bildirdi.

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni sistem sayesinde vatandaşların, Türkiye'nin her yerinden başvuru yaparak, 7 gün 24 saat adres evraklama ve levhalama hizmeti alabileceği bildirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sistemin işleyişi hakkında bilgi verdi.

Başvuru türüne dayalı olarak kullanıcı evraklarının yüklenmesinin ardından başvuruların alınacağını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Adres bilgi bürolarına gelmeden ve sıra beklemeden işlemlerin gerçekleştirileceği yeni sistemle hemşehrilerimize SMS aracılığı ile geri bildirim sağlanacak. SMS ile gönderilen belgelerin geçerliliği, içerik olarak adres kayıt sisteminden ve belge üzerindeki karekodun harita ortamında görülmesi ile sağlanmış olacak. Levhalama gerektiren adres işlemleri için ise internet üzerinden başvurular alındıktan sonra bölge adres bilgi bürolarının saha ekipleri tarafından levha çalışması yapılarak yerinden hizmet sağlanacak."

Açıklamada, sistemle ilgili "Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin internet sayfasında bulunan 7/24 Belediye Hizmeti içerisindeki Adres İşlemleri butonu üzerinden ve numarataj.konya.bel.tr internet adresinden Türkiye'nin her yerinden adres evraklama ve levhalama hizmetine ulaşabilecek." bilgisine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da adres işlemleri artık internetten yapılacak - Son Dakika

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