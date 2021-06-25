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Konya'da, Afad Farkındalık Eğitim Çadırı Kuruldu - Son Dakika

Konya'da, Afad Farkındalık Eğitim Çadırı Kuruldu

25.06.2021 09:05
Konya'da, Afad Farkındalık Eğitim Çadırı Kuruldu, System.String[]

Konya Valisi Vahdettin Özkan, AFAD Acil Durum ve Farkındalık Eğitimine katıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, AFAD Acil Durum ve Farkındalık Eğitimine katıldı. Vali Özkan, "Dünyada özellikle Türkiye afetlere müdahale noktasında örnek gösterebilecek bir kurumsal yapıya ve fiilen denenmiş bir icraatlar bütününe sahip. Bu yönüyle iyi bir noktadayız" dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan Kayalıpark'ta gerçekleştirilen AFAD Acil Durum ve Farkındalık Eğitimi'ne katıldı. Gönüllü sporcularla konuşan Vali Özkan daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İnsanların yaşadığı yerde mutlaka bir düzene ihtiyaç olduğunu dile getiren Vali Özkan, kamu düzeninin tesis edilmesi için bir kamu otoritesine ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Özkan, "Kamu düzeninin kurulup işletilmesi yönünde kamu otoritelerine görev düştüğü gibi bireysel olarak her vatandaşa da sorumluluk düşmektedir. Kamu düzeninin genel güvenliğin sağlanması, genel sağlıkla ilgili tedbirlerle beraber geleceğe güvenle bakmak hususu da çok önemli. Bu çerçevede özellikle toplumsal ve bireysel olarak maruz kalabileceğimiz risklerle ilgili tedbirlerin alınması bütün insanlık açısından önemli bir husus. Bütün eğitim kurumlarımızda bu hususlar değerlendiriliyor. Dolayısıyla hem bireysel hemde toplumsal olarak bu geleceği güvence altına almak, gençlerimizi daha sağlıklı ve güvenilir bir gelecekle buluşturmak için almamız gereken tedbirler var. Bunlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için hem devletimiz kanuni bir çerçeve oluşturmuş, hem de hükümetimiz ilgili bakanlıklarımız bu kanuni çerçeveyi uygulamak üzere programlar yapmıştır" açıklamalarına yer verdi.

"Türkiye afetlere müdahale noktasında örnek gösteriliyor"

"Bu afet esnasında Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde ilgili bakanlıklarımız, taşrada valiliğin koordinasyonunda emniyet gibi güvenlik birimleri başta olmak üzere aynı zamanda afetlerle ilgili Türkiye AFAD kurumumuz mevcuttur" ifadelerine yer veren Vali Özkan, "AFAD kurumumuzun koordinasyonunda özellikle afet öncesi, sonrası ve esnasında neler yapılabilecek bunlarla ilgili plan ve programlar var. Dünyada özellikle Türkiye afetlere müdahale noktasında örnek gösterebilecek bir kurumsal yapıya, bir organizasyon yapısına ve fiilen denenmiş bir icraatlar bütününe sahip. Bu yönüyle iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye AFET Müdahale Planıyla değişik sektörlerde bütün birimler arasında çok iyi bir iletişim çok iyi bir organizasyon sağlamış durumda. Afet sonrasındaki müdahale planları ve uygulamalarında yüksek derecede bir mesafe kat etmiş olsak da afetlerle ilgili farkındalığın oluşturulması önemli" diye konuştu.

"Hemşerilerime afetsiz günler diliyorum"

Özkan, "Bugünkü bu faaliyetimiz de afetlerle ilgili hem bir farkındalık hem bir eğitim faaliyeti çerçevesinde icra ediliyor. Bu afet müdahale planının dışında gerçekten afet riskini bertaraf edecek, riski azaltacak planlar da çok önemli. Bu da en başta sağlıklı yapılaşma, sağlıklı ve dayanıklı şehirlerin inşa edilmesiyle alakalı. İnsanlarımızın bu konuda bilinçli olması önemli. Konyalı her hemşerimizin hem kendisinin hem ailesinin hem çocuklarının bilinçli bir şekilde afet esnasında ne yapacak, afet öncesinde takip etmemiz gereken işler nelerdir, bilmesi gerekli. Bugünkü faaliyette bütün gençlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimiz bu enerjilerini kendi sağlıkları eğitimleri ve gelecekleri için kullansınlar. Bu programda katkısı olan bütün herkese teşekkür ediyorum. Afetlerden uzak, sağlık ve sıhhat içinde bütün toplumumuzun sağlıklı bir gelecekle buluşması dileğiyle. Herkese sağlıklı sıhhatli günler diliyorum. Afetsiz günler olsun inşallah. Milletimiz, ülkemiz ve devletimiz hiçbir musibete maruz kalmasın" ifadelerinde bulundu. Gamze Erdoğan

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Konya'da, Afad Farkındalık Eğitim Çadırı Kuruldu

Vahdettin Özkan, Konya, AFAD, 112, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Konya'da, Afad Farkındalık Eğitim Çadırı Kuruldu - Son Dakika


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