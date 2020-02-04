Konya'da Afgan çobanın silahla yaralanmasına ilişkin dava - Son Dakika
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Konya'da Afgan çobanın silahla yaralanmasına ilişkin dava

6 saat önce

Konya'nın Çumra ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki komşu besiciden birinin sürüsüne çobanlık yapan Afganistan uyruklu gencin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin iki tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da Afgan çobanın silahla yaralanmasına ilişkin dava, System.String[]

Konya'nın Çumra ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki komşu besiciden birinin sürüsüne çobanlık yapan Afganistan uyruklu gencin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin iki tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. ?

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Kut ve Resul Kut, müşteki Afgan çoban Muhammed İsmail Nazari ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Ali Kut, olay günü sürülerinin otladığı Kümeevleri Yaylası'nda, ağabeyi Resul Kut ile bulunduklarını ancak silahsız olduklarını öne sürdü.

Gece saatlerinde Abdullah B'nin sahibi olduğu sürünün ve yaklaşık 15-20 köpeğin üzerlerine doğru salınmasıyla jandarmaya telefon ettiklerini ve karşı tarafın köpekleriyle kendi köpeklerini ayırmaya çalıştıklarını savunan Kut, "Karşı taraftan bana doğru 7-8 el ateş ettiler ama vücuduma isabet etmedi. Daha sonra yeniden silah sesleri duydum. Bizim karşı tarafın hayvanlarına çobanlık yapan Nazari'yle bir husumetimiz yoktu. Muhammet Nazari'yi kim yaraladı bilmiyorum. Biz o gün kimseye ateş etmedik." dedi.

Sanık Ali ve Resul Kut'un avukatı Emek Şanlı da müvekkillerinin üzerlerine atılı suçu işlemediklerini öne sürdü.

Tanık beyanları ve olay yeri inceleme raporlarının da bunu kanıtladığını iddia eden Şanlı, "Müvekkillerimin suç işlediklerine dair yeterli delil bulunmamaktadır. Bu yüzden tahliyelerini ve beraatlerini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Müşteki Muhammed İsmail Nazari ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Apa Mahallesi Kümeevleri Yaylası'nda, Abdullah B'nin sahibi olduğu sürünün çobanlığını yapan Afganistan uyruklu Muhammed İsmail Nazari (18), 26 Ocak 2019'da daha önce kız kaçırma meselesinden Abdullah B. ile aralarında husumet bulunan Ferhat Kut'un oğullarının silahlı saldırısına uğramıştı.

112 Acil Servis ekipleri, Nazari'yi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmıştı. Jandarma ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen Ali Kut (22) ve Resul Kut'u (26) gözaltına almıştı. Ali ve Resul Kut hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Afganistan, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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